Insolito: Locho y Martín Salwe olieron las sábanas de la suite de Alex Caniggia y Melody Luz

Por tercera vez, Melody Luz y Alex Caniggia pasaron una velada en la suite de los famosos, y dos participantes utilizaron un particular método para saber si pasó algo entre ellos bajo las sábanas o si, por el contrario, se dedicaron a dormir.

Todo comenzó cuando Gabriel Olivieri, el manager del hotel, llevó al staff a la suite y allí decidió encargarles a “los mellizos” Locho Loccisano y Martín Salwe la limpieza de la habitación.

“Vamos a dejar acá a los mellizos, Locho y Martín, para que limpien toda la mugre de Alex y Melody”, dijo Oliveri mientras abandonaba la suite. “Yo, después, voy a venir a ver cómo está. Cambien las sábanas, y lo que vean, silencio, porque lo que pasa en El hotel de los famosos se queda en El hotel de los famosos”, advirtió.

LOCHO Y SALWE REVISARON LAS SÁBANAS DE ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Pero, además de cumplir con su cometido, Martín y Locho comenzaron a tender la cama y a oler la superficie para determinar si la pareja mantuvo relaciones durante la noche. “Acá hubo sexo, acá hay manchas. ¡Gabriel, acá hubo sexo!”, gritaron, casi al unísono.

“Igual es una buena cama para co… ¿eh? ¿Y si revisamos el baño a ver si hay un fo…?”, le preguntó Locho a Martín, buscando su complicidad. “No, ya está bol…. Ya está si cog….. o no”, le contestó el locutor, cauto.

“Ay me queda la intriga. Igual como que acá yo no soy chusma, pero como que acá lo único que tenés es el chisme, porque pasás todo el día encerrado, entonces es alta info. No sé qué pasa afuera, no sé qué pasa con mi familia, no tengo celular, quiero saber qué pasa acá”, se quejó Locho, todavía con intenciones de hacer una revisión al baño.