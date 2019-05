El insólito error en una escena de Game of Thrones del que habla el mundo: ¿blooper o márketing?

Con un presupuesto estimado de 15 millones de dólares por capítulo, la última temporada de Game of Thrones se consagró como la serie de televisión con más inversión de la actualidad. Lo que implicó, por ejemplo, que se tomaran nada menos que ¡55 noches! para rodar la cruenta y decisiva guerra del capítulo 3 de la octava temporada, titulado La larga noche.

En este contexto, llamó poderosamente la atención de los fanáticos un detalle que se vio en pantalla en una escena del episodio emitido el domingo por la noche. Es que en el minuto 17 de El último Stark, se vio un icónico vaso plástico de café de Starbucks sobre una mesa de madera delante de Daenerys Targaryen, el rol interpretadopor Emilia Clarke. Y si bien pudo haber sido responsabilidad de la reina de los dragones, también pudo haber sido Jon Snow, el actor Kit Harington, quien quizá olvidó su infusión dado que además filmaban en el marco de una noche gélida.

Como sea, en Twitter estallaron los comentarios en todos los idiomas y tonos por el error de continuidad de la ficción fantástica medieval éxito de HBO. Por un lado, la gran mayoría expresó su sorpresa e indignación por el detalle que estaba fuera del contexto de la época de la historia, y por el otro algunos atribuyeron el desliz a una estrategia de márketing.

¡Mirá los comentarios en Twitter!

Pues parece que Starbucks ha llegado a los Siete Reinos. pic.twitter.com/fkpxiFnosn — MeroStation ❁ (@MeroStation) 6 de mayo de 2019

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.

Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk — Pol Turrents (@polispol) 6 de mayo de 2019

Y sabemos quien lo puso pic.twitter.com/vXQlZsvBy0 — Julian (@JmSantosCalero) 6 de mayo de 2019

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) 6 de mayo de 2019

Mi parte favorita de este episodio es saber que han abierto un Starbucks en Westeros. — Alexelcapo (@EvilAFM) 6 de mayo de 2019