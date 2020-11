La insólita revelación hot de Joaquín Galán ¡secundado por Oscar Mediavilla!: "Yo solo uso calzoncillos rojos"

Las cábalas son casi un requisito para cualquier artista y por eso cada uno de ellos tiene sigue sus propios rituales para repeler la "mala onda" y hacer lo suyo lo mejor posible. Con casi cuarenta años de carrera junto a su hermana, Joaquín Galán confesó en Almorzando con Mirtha Legrand que usa calzoncillos de color rojo y del otro lado de la mesa Oscar Mediavilla lo secundó mostrando en vivo que su afirmación era cierta.

Casi sobre el cierre del ciclo de eltrece, Juana Viale animó a los invitados a mostrar la ropa con la que se sentaron a la mesa aunque tuvo un requerimiento especial para Galán: "¿A ver de qué color son tus calzoncillos?", le dijo. "Mis calzoncillos son de color rojo, como siempre. ¡Se quedó sorprendido Oscar!", señaló el cantante de Pimpinela mientras exhibía en cámara la prueba.

"No, yo tengo rojos también. Lo que pasa es que no quiero calentar a la gente", se atajó Mediavilla y procedió a mostrar lo suyo. "Yo uso rojo por un tema de espantar las malas energías. Una vez lo dije en un programa y me empezaron a tirar calzoncillos rojos en los shows. No me gusta ponerme cintitas por eso uso calzoncillos rojos, pero es muy difícil encontrarlos totalmente rojos", explicó el vocalista.