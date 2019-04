Pese a que su relación sufrió un quiebre en 2014, cuando Jorge Rial le pidió a Luis Ventura que diera un paso al costado de Intrusos, el nacimiento de Francesco, el primer hijo de Morena Rial (de quien Ventura es su padrino) despertó tanto amor en la familia que sanó viejas heridas.

Fue entonces que Luis no desaprovechó la oportunidad de dirigirse en cámara al conductor, tras convertirse en abuelo: "¡Gallego, felicitaciones! Ahora vas a conocer una dimensión diferente. Yo no la conozco todavía. ¡Siempre te me anticipás! La primicia la tenés vos, y das el primer paso. En este caso, sos abuelo. Llegó tu nieto y bienvenido sea. ¡Aguante, Francesco!", había declarado días atrás en Involucrados.

Sin embargo este miércoles, invitado al piso de Pamela a la tarde, Rial sorprendió al sincerarse cuando Pamela David le preguntó si Ventura estaba invitado a su casamiento con Romina Pereiro: "No, no está invitado. Pero me doy cuenta ahora de que no está invitado, ahora que me lo dijiste vos... y te estoy diciendo la verdad".

"Luis Ventura no está invitado a mi casamiento. Pero me doy cuenta ahora que me lo dijiste vos. ¿Si ahora lo voy a invitar? ¿Sabés que sí? Porque además lo sigo queriendo". G-plus

Acto seguido, el conductor de Intrusos no dudó al responder si a partir de este momento iba a estar en la lista de invitados: "¿Sabés que sí? Porque además lo sigo queriendo, tuvimos una diferencia. Me encantó el mensaje que dio en Involucrados (refiriéndose a Francesco) que hizo público, no privado. Creo que pasó mucho entre él y yo en este tiempo, mucha distancia. Y sí, repercutió en nuestra relación. Igual nos encontramos, nos abrazamos y charlamos. Nunca tuvimos una discusión, nada".

"Su relación con Morena lo tomo bárbaro, perfecto. Nunca me opuse, había otras relaciones que por ahí no me gustaban, pero no la que tiene con Luis. Al contrario, él siempre le hizo muy bien, no le hace daño a la gente que quiere", cerró.