La insólita "promesa" de Cinthia Fernández al escuchar el descargo de Ivana Nadal: "Si le dieron canjes de pasajes, me saco la ropa ahora"

Cinthia Fernández hizo una insólita promesa en vivo después de escuchar el descargo de Ivana Nadal tras el escándalo de las ollas. Después de que la influencer expresara por sus redes sociales que hace acuerdos con grandes marcas como aerolíneas de viajes, la angelita hizo una apuesta en Los Ángeles de la Mañana en la que prometió desnudarse en televisión si fuera cierto.

“Yo lo que no entiendo es cómo una grosa como Ivana Nadal influencer de primera línea que dice ‘yo hago acuerdos con marcas importantes como una aerolínea o un hotel para un viaje’ hace un sorteo para una olla, es la ecuación que no me cierra”, comenzó diciendo Ángel de Brito en la emisión de eltrece.

Entonces, la panelista acotó: “Yo si una aerolínea le dio canje de pasajes, me pongo en bolas ahora mismo señores, en vivo les estoy diciendo”. El conductor y jurado de La Academia le preguntó si verdaderamente lo haría y Cinthia asintió y juró por lo más sagrado que sí.

“Tampoco se van a sorprender porque no es la primera vez”, sumó Cinthia Fernández con humor y De Brito comentó divertido: “Ya nos mostraste la casita en el Bailando”. “Claro, yo muestro todo”, finalizó la panelista, provocando las carcajadas de todos.