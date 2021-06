La insólita pregunta de Charlotte Caniggia a Maite Peñoñori en plena nota: "¿Pero pensás que soy una sucia?"

Charlotte Caniggia descolocó a Maite Peñoñori con una pregunta en medio de una nota. En una entrevista para Los Ángeles de la Mañana, la periodista le consultó a la joven acerca del chat grupal de los participantes de La Academia y ella le contó por qué ya no está en el grupo de WhatsApp.

“Yo me fui del chat, me agregaron y me fui. No me gustan los chats, me aturden, un chat con 80 participantes no. No quiero estar metida en el celu. Prefiero ir a caminar, limpiar, estar ordenando mi casa”, contó la hermana de Alex Caniggia y Maite le dijo: “¿Limpiar? No me mientas Charlotte”.

"A mí me re gusta limpiar, tengo un toc de la limpieza. ¿Pero qué pensás que soy una sucia?" G-plus

Entonces la hija de Mariana Nannis le respondió que tiene un toc con el orden y la limpieza y que es algo que le encanta hacer. “Sí, a mí me re gusta limpiar, tengo un toc de la limpieza. ¿Pero qué pensás? ¿Que soy una sucia?”, observó picante Charlotte y Peñoñori se explicó: “No pero por ahí me imaginé que le pagabas a alguien que limpie por vos”.

Finalmente, la hija de Claudio Paul Caniggia reveló que no tiene alguien que limpie la casa por ella porque es algo que le gusta hacer. “No, me gusta limpiar”, contestó y así cerró el tema del chat grupal de Showmatch.