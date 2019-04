La insólita perlita que preparó Romina Pereiro para el video que pasarán en su fiesta de casamiento con Rial

A tan sólo cuatro días de que Jorge Rial (57) y Romina Pereiro (37) se conviertan en marido y mujer, la nutricionista reveló algunos detalles que los invitados podrán ver en el gran evento... y promete ser muy divertido.

Con los nervios a flor de piel, pero con la sonrisa plasmada en su rostro, la novia dio una nota para Pamela a la tarde: "Cuando terminaste tu relación anterior y pensabas en volver a formar una familia, ¿imaginabas que se podía dar con una de las personas más famosas de la Argentina?", indagó el cronista.

Romina Pereiro: "Cuando te separás, lo primero que decís es 'nunca más me pongo en pareja, nunca más me caso'. Una amiga tiene grabadas esas cosas que dije en un video que va a ser puesto en la fiesta". G-plus

Sin dudarlo, Pereiro se sinceró sobre los deseos (o no) que tenía de volver a formalizar ni bien finalizó su relación con el padre de sus hijas, Violeta (7) y Emma (5): "No, en absoluto. Igual, cuando te separás, lo primero que decís es 'nunca más me pongo en pareja, nunca más me caso'".

Fue entonces que Romina adelantó una insólita perlita que se verá en el festejo de boda: "Todas esas cosas las dije, una amiga las tiene grabadas en un video que va a ser puesto en la fiesta. Dije todo eso y después terminé haciendo todo, pero nunca me imaginé que con alguien tan público ni de esta manera", contó, emocionada por esta nueva etapa en su vida.

¡Cuenta regresiva en marcha!

