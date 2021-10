Ingrid Grudke reveló una grave situación de la que fue víctima en un casting: "Me tocaron la cola"

Al hacer memoria y reflexionar sobre su carrera, Ingrid Grudke, que actualmente concursa como "fit model", reveló que más de una vez la pasó pésimo en castings y grabaciones de publicidades. En este contexto, contó una grave situación de la que fue víctima mientras estaba trabajando.

"Son situaciones de acoso, de propasarse. El hecho de que vos trabajes con tu cuerpo y estés en ropa interior, mostrando lencería o haciendo una situación sexy, un comercial, muchas veces daba derecho a decir 'si esta no tiene problemas en ponerse la tanga, le doy un chirlo en la cola y está bien'". comentó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, se refirió directamente al grave momento que tuvo que atravesar mientras grababa una publicidad.

Más sobre este tema Ingrid Grudke habló por primera vez de su misterioso noviazgo: "Me enamora su capacidad de diálogo" Ingrid Grudke habló a fondo sobre la maternidad: "Nunca tuve el deseo fuerte de ser madre"

"En un comercial me pasó... Fue una situación incómoda. Antes era normal, me tocó la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces. Ahora todo el mundo lo subraya como una gran cosa pero en ese momento era normal. Hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. Está bueno evolucionar”, afirmó.

"En un comercial me pasó... Fue una situación incómoda. Antes era normal, me tocó la cola. Tenía 23 años" G-plus

Y se despidió haciendo hincapié en que esa no fue la única vez que la pasó mal trabajando.

"La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces. Eso era normal hace 25 años atrás. En ese momento, era natural y normal. Los hombres lo están viendo y cuando dejen de defenderse un poco entre ellos esto va a cambiar”, cerró.

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.