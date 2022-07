Por la inflación Guido Süller aumentó a 8 mil pesos la cena en su casa pero justificó el precio: "Les cocino, bailo y canto"

La inflación pegó de lleno en el restaurante de Guido Süller, quien en apenas tres meses aumentó un 25 por ciento el precio del menú que ofrecer al selecto grupo de personas que se animan a comer dentro de su casa de Ingeniero Maschwitz.

Es que cuando comenzó a promocionar su emprendimiento en abril el cubierto costaba 6.000 pesos, y ahora ese valor pasó a ser de 8.000. Como por ejemplo, sopa crema de zapallo coutons con sésamo y queso muzzarella de entrada; pollo a la mamma, con papas, batatas y cebolla de plato fuerte; y panqueques con dulce de leche, con té o café como postre.

"La finalidad no es ganar plata, porque de hecho voy a pérdida con todo lo que invertí. Organizar cenas para 15 personas no es fácil", justificó el hermano menor de Silvia Süller los precios que manejaba dentro del hogar que diseñó y construyó gracias a sus conocimientos de arquitecto matriculado.

En esa misma charla con TN Show, Süller se defendió de las críticas por los valores a los que ofrecía la comida que cocinaba con sus propias manos: "Todos lo recomiendan porque no es solo sentarse y comer. Esto nunca se hizo en la Argentina, que un conocido abra las puertas de su casa y los reciba como si fueran familiares. Creo que no tiene precio, forman parte de mi vida durante unas horas y eso es una cosa única".

"Quería contarte que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida, mi mundo. Quiero recibirte, cocinarte y que compartamos una noche inolvidable. ¿Vas a venir? Te espero", promociona Guido Süller su negocio culinario.

GUIDO SÜLLER JUSTIFICÓ EL PRECIO DE LA CENA SHOW EN SU HOGAR

Más allá de la comida que Guido Süller cocina para un grupo reducido de comensales, la experiencia de alimentarse en su casa además de conocerlo incluye un show.

Más sobre este tema Guido Süller mostró las fotos de su casa terminada con piscina en el living: "Sueño cumplido"

"Estoy tres horas entreteniéndolos junto a otro actor. Les cocino, bailo y canto. Quedo muerto de cansancio, pero feliz de mi entrega total", explicó a TN Show.

Lejos de preocuparse por los comentarios negativos en las redes sociales, Guido Süller disfruta del éxito de su revolucionaria propuesta: "De precios no hablo porque esto no tiene precio justamente, los que vienen me dicen que es barato. Siempre voy a ser criticado porque soy el que se anima. Es fácil hablar mal de la gente. La experiencia es tan buena que tengo todo agotado hasta septiembre".