El inesperado episodio de Luis Ventura con una copa mientras contaba un encuentro con Maradona: "Es un mensaje de él"

Invitado a LAM, Luis Ventura acaparó la atención de Ángel de Brito y de las "angelitas" al contar con muchos detalles el tenso encuentro que tuvo con Diego Maradona, para limar asperezas.

Lo fuerte del momento fue que cuando el periodista relataba el hostil cara a cara con el Diez, hizo un movimiento bruzo con sus manos y una copa de agua estalló contra el piso. Alertados por el accidente, Luis contó que aquel día, en su reunión con Maradona "Diego rompió una copa así".

Andrea Taboada y Estefi Berardi reaccionaron con asombro y asociaron el hecho a un mensaje sobrenatural del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

"Stinfale dice '¿van a tomar algo?'. 'Yo, agua', le digo. Diego también toma agua. Se va y cierra la puerta con llave", dijo el periodista, al tiempo de que un fuerte ademán hizo que su copa estallara en el suelo. G-plus

EL RELATO DE LUIS VENTURA Y CAÍDA DE LA COPA DE AGUA AL SUELO

"Stinfale (exabogado de Diego) me había puesto un pasaje a disposición para que yo viaje a Dubái, para arreglar las cosas de cualquier manera, porque con Maradona nos habíamos dicho cosas feas", comenzó contando Luis en LAM.

"Un día, a la salida del canal, me esperaban dos camionetas, de las que se bajaron unos hombres de seguridad vestidos tipo Swat y me dijeron 'nos tenés que acompañar, Luis'. Me hicieron subir. Estaban armados hasta los dientes. Hasta que no subí no sabía que eran de Maradona. Y me dicen 'Stinfale quieren hablar con vos'", continuó.

"Cuando llego, al final de un pasillo largo había una puerta que era el despacho de Stinfale. Abre la puerta y la imagen de Diego era como la de Marlon Brando, con traje camuflado, esperándome", precisó Ventura.

"Stinfale dice '¿van a tomar algo?'. 'Yo, agua', le digo. Diego también toma agua. Se va y cierra la puerta con llave. Ahí le dije a Diego, '¿me siento o querrás hablar de otra manera?'", dijo el periodista, al tiempo de que un fuerte ademán hizo que su copa estallara en el suelo.

Explicando el ruido, Ángel de Brito señaló: "¡O rompemos todo! Se rompió la copa". Y Taboada puso en escena a Diego: "Este es un mensaje de él".

"Ese día, Diego rompió una copa así", le contestó Ventura. Y Pía Shaw, que ya conocía la historia, asintió: "Sí, Luis ya me lo había contado".