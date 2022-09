Inesperado cruce de Mariano de la Canal con Mario Pergolini: "Al menos, no me dicen mal tipo mis amigos"

Mariano de la Canal, el fan de Wanda Nara, contó el insólito motivo por el que dejó de ser vegetariano y Mario Pergolini lo insultó al aire.

"¡Qué pelotu...!", le dedicó en su programa radial. Su insulto llegó a oídos de Mariano que, a través de sus redes sociales, le contestó súper picante.

"Tengo la suerte de nunca tener que buscar trabajar con Pergolini, así que puedo decir lo que los otros progres cool no dicen", dijo Mariano, contundente, antes de hacer su descargo.

FUERTES DECLARACIONES DE MARIANO DE LA CANAL CONTRA MARIO PERGOLINI

"Ay, Mario, yo puedo ser un pelotud... por hacer un chiste, algo risueño, divertido. Sí, claro. ¿Pero cómo se les dice a las personas que echan a sus amigos del trabajo? ¿O a los que agarran radios para fundirlas como vos? Puedo ser un pelotud... Sí, pero al menos no me dicen ‘mal tipo’ las personas que eran mis amigos".

"¿Y saben qué? Tengo la suerte de nunca tener que buscar laburo con Pergolini, así que voy a decir todo lo que los progres cool no se animan. Me puse a pensar... Si yo buscara trabajar con él, me pasaría lo que a todos sus empleados: que de un día para otro te echan a la mierd... o que nunca aparecen los pagos. Entonces no es negocio trabajar con Mario".

"Prefiero que me digan ‘pelotud...’ por una anécdota risueña, divertida, sin maldad, como hago yo todas mis cosas, y no que me digan así por haberme bajado de Boca porque no lo podía controlar al Chipi Barijho que subía historias sin mi permiso".

"¿Qué hago? ¿Sigo hablando? Escuchame, Mario, te manda saludos Eduardo de la Puente. ¿Te acordás de él? ¿Sabés quién es? Te metiste con Nicolás Occhiato, dijiste que inflaba los números de Luzu... Sos muy atrevido. Y seguiría hablando más cositas, pero tengo hambre, me voy a comer una hamburguesa", concluyó Mariano, irónico, contra Mario.

¿Qué dirá Pergolini?