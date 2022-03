Inesperado comentario de la Peque Pareto al escuchar la devolución de Martitegui en MasterChef: "Cuando decís eso, me imagino comiéndome un oso o una alfombra"

En medio de las instancias finales para que se viva la gran final de MasterChef Celebrity 3, Germán Martitegui analizó el plato que presentó Paula “la Peque” Pareto y la participante lo sorprendió con un particular comentario en vivo.

“Peque. El flan está muy bien. Tan bien, que yo no le hubiese puesto los hongos adentro porque me arruina la textura. Es tan etéreo, tan cremoso, tan aterciopelado que cuando me encuentro cosas adentro, no me suma”, comenzó diciendo el chef.

Sin embargo, una de las palabras que utilizó el jurado, no pasó desapercibido para la concursante: “Cuando decís 'aterciopelado', me imagino comiéndome un oso o una alfombra. No me gusta nada. Perdón, pero me imagino eso. Sin ofender, es lo que me pasa a mí".

“Quizás por eso nunca te sale”, atinó a responder Martitegui, picante. A lo que Pareto cerró, entre risas: “Sí, es probable”.

¡Qué momento!