Inesperada respuesta de Mauro Icardi a China Suárez cuando lo llamó tras el escándalo: "El tiempo pondrá las cosas en su lugar"

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer en Intrusos los detalles de la última llamada de la China Suárez a Mauro Icardi tras la entrevista con Alejandro Fantino y la respuesta que el marido de Wanda Nara le dio.

“Todo esto se fue de las manos, me habría gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa, gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, le habría dicho Eugenia al futbolista.

Fue allí cuando Etchegoyen contó lo que el marido de Wanda Nara le habría contestado a la actriz: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie, el tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Más sobre este tema La China le habría escrito a Icardi tras su nota con Fantino: "Fue para decirle 'todo esto me hizo muy mal y prefiero decir adiós'"

PICANTE ANÁLISIS DE RODRIGO LUSSICH SOBRE LA LLAMADA DE LA CHINA SUÁREZ A ICARDI

Rodrigo Lussich analizó el supuesto último intercambio telefónico entre la China Suárez y Mauro Icardi y fue picantísimo: “De los dos lados tenemos un final abierto”.

“Ella que le dice ‘me hubiera gustado que las cosas sean distintas entre nosotros, gracias a los momentos vividos’ es porque varias veces tuvieron sexo”, sumó el periodista.

"Ella quería otra cosa con él y Mauro le dice ‘el tiempo dirá’". G-plus

Para rematar su fuerte conclusión, el conductor de Intrusos lanzó: “Y aparte, ella quería otra cosa con él y Mauro le dice ‘el tiempo dirá’”.