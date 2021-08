Inés Estévez habló por primera vez y sin filtros de su relación con Paula Morales, la actual pareja de Fabián Vena: "Es una pena"

Por primera vez, Inés Estévez reveló cómo es su vínculo con Paula Morales, la actual pareja de su ex, Fabián Vena, con quien tiene dos hijas, Vida y Cielo. Y su sincera respuesta llamó muchísimo la atención.

"¿Te llevás bien con Paula?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram sobre su relación con la actriz, que también es mamá con Fabián.

Entonces, Inés reveló que no tienen relación. Y aunque a ella le encantaría que se llevaran bien, por ahora no se dio.

Más sobre este tema El tenso cruce al aire de Inés Estévez y Pampito: "Vos debés ser el polémico del panel" Profunda reflexión de Inés Estévez sobre la maternidad: "Las mujeres somos víctimas de este mandato"

"Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas", sentenció, súper sincera.

Sin embargo, se despidió haciendo hincapié en que con Paula está todo bien y que en la familia reina la armonía.

"Esto no es un problema ni una incomodidad, simplemente es así", sentenció, con claridad.