La indignación de Barby Franco tras mostrar lo que gastó en un supermercado: "No me alcanzó la plata"

Fiel usuaria a las redes sociales, Barby Franco enternece a sus seguidores con su día a día junto a Sarah, la hija que tiene con Fernando Burlando. Sin embargo, en uno de sus últimos posteos, la pareja del abogado volcó su indignación por lo que vivió en un supermercado.

La modelo mostró una foto en la que se ve diferentes productos de limpieza, botellas de agua mineral, detergentes, gaseosas, lavandinas y condimentos, entre otras cosas: “¿Cuánto todo esto?”, indagó en Instagram Stories, arengando a responder a sus fans.

"No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, fue su fuerte descargo en otra publicación.

"No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho". G-plus

Por último, Barby develó el misterio y mostró el ticket de toda la compra que superó los 120 mil pesos, monto que se achicó por haber aprovechado diferentes descuentos que ofrecieron en aquel lugar.

Más sobre este tema Barby Franco y Fernando Burlando revelaron el dulce apodo que le pusieron a su bebita Sarah: Chinita

BARBY FRANCO CONTÓ QUE SOLO ESTÁ ENAMORADA DE SARAH BURLANDO

Siempre buena onda con sus seguidores de Instagram, Barby Franco respondió a sus preguntas e impactó al confesar que ya no se siente enamorada como antes de Fernando Burlando, su pareja.

"¿Estás enamorada de Burlando?", le consultaron sus fans a través de sus stories. "¡Ya no!", sentenció la modelo, totalmente sincera, antes de explicar que desde que su beba Sarah nació todo cambió entre los dos.

"Ahora estoy enamorada de ella... (por Sarah). Hoy se lo dije a Burlando", admitió Barby, junto a un montón de cariñosos emojis y una foto con su beba, deslizando que el amor hacia su hija superó todo lo que conocía hasta ahora.