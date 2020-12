El increíble detalle de la torta del Mono de Kapanga que conquistó a Germán Martitegui: "No hay ni que probarla"

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este domingo reunió a cinco de los siete participantes eliminados que durante esta semana compitieron en el repechaje para volver al reality. El Mono de Kapanga, que fue el segundo en dejar el certamen, cocinó un brownie de dulce de leche y merengue con un pequeño detalle con el que mostró su admirtación por Germán Martitegui.

El jurado, que volvió esta semana tras contagiarse de Covid-19, se reencontró con el cantante y pese a que en las primeras semanas hubo fricciones, se llevaron más que bien. Por eso, el Mono decidió incluir en su torta un "homenaje" a Martitegui con el que buscó impresionarlo... ¡y lo logró!

"¡No! ¡Esta sutileza me mató! Es una carita, un pelado sonriente", reconoció Germán. "¡Sos vos!", le señaló el Mono, realizado a más no poder. "Ya está. Listo. No hay ni que probarla", concluyó el jurado sonriente como su "retrato".