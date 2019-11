Incómodo momento en vivo en el ciclo de Julián Weich: una periodista le tiró un vaso de agua en la cara a un compañero

Un muy incómodo momento se vivió en el aire de Noticia y medio, el ciclo de Julián Weich en la pantalla de La Nación +. En medio de un informe del periodista Pablo Fernández Blanco, su compañera Lucía Bosch le tiró un vaso con agua en la cara, para sorpresa de todos.

En el programa debatían hasta qué punto el dinero da felicidad. “Yo si me gano un primer millón me hago toda nueva. Me cambio la cara, me cambio toda íntegra”, aseguró con humor la panelista Romina Salusso. En la misma línea y tono del comentario, Fernández Blanco acotó: “No digan que se cambie el cerebro porque es machirulo. No se puede decir eso”.

En ese momento, Bosch agarró su copa de agua, se paró y se la arrojó a su colega. “¿Cómo le vas a decir eso a Salusso?”, lo cuestionó. “Ay, boluda, estás loca. No es gracioso”, respondió Fernández, todo mojado.

“¿Estamos en vivo?”, remató Weich, sorprendido ante la insólita escena. “Él dijo que no se podía decir eso”, agregó el conductor. “Un exceso de humor”, definió Julián lo sucedido, mientras le acercaban una toalla al periodista.

¡Mirá el video!