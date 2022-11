El incómodo encuentro de Luciana Salazar y Martín Redrado: "Él estaba muy perseguido"

Después de los fuertísimos cruces de declaraciones y una causa judicial que sigue su curso, Luciana Salazar y Martín Redrado volvieron a estar cara a cara después de encontrarse por casualidad en una reconocida pizzería de Recoleta.

Así lo dieron a conocer en Intrusos donde dieron detalles de este reencuentro: "Fue en una pizzería. Luciana estaba con un grupo y fue Matilda (la hija de Salazar) la que va hasta la mesa de Martín para saludarlo. Todos se quedaron sorprendidos", comenzó diciendo Maite Peñoñori.

"Martín estaba con su pareja, Lulú Sanguinetti. Se lo veía perseguido y muy incómodo. Tenía miedo si aparecía alguna cámara de televisión. Por eso, al rato, se terminó yendo del lugar", agregó la panelista.

Por último, Maite dio a conocer un mensaje que le hizo llegar Luli en medio del aire: "Me escribió y me dice 'yo estaba primero porque estaba festejando mi cumple. Matilda lo fue a saludar y él no la saludó. Se paró y se fue'. Y me suma 'cuando él llegó, el dueño le aviso que yo estaba e igual se quiso quedar'".

FUERTE SINCERICIDIO DE LUCIANA SALAZAR AL HABLAR DE MARTÍN REDRADO

Si bien su historia de amor terminó hace mucho tiempo, los escándalos entre Luciana Salazar y Martín Redrado continúa sumando capítulos con el correr de los días. En esta oportunidad, la modelo volvió a referirse a su ex y sorprendió al dar a conocer un gesto que él no le perdonaría.

Indagada por la cronista de Socios del Espectáculo por la presencia policial que se vio en la mansión de Redrado en Las Cañitas tras lo que habría sido una fiesta, Salazar lanzó: “Obvio que conozco esa casa si prácticamente vivía ahí. Conozco a varias personas de ahí, de las empleadas y eso, aunque a algunas las conocí más adelante”.

Por otro lado, ante la consulta si el economista era bueno con sus empleadas, Luciana atinó a responder rápidamente: “No me toques ese tema porque la que era empleada de él ahora es empleada mía hace ya bastante tiempo”.

”, cerró Luli, dejando en claro que su expareja no habría visto con buenos ojos que la señora que trabajaba en el departamento de él ahora esté con ella.