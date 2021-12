El incómodo encuentro de Fabián Doman con su exesposa en el cumpleaños de Ana Rosenfeld: "No le gustó nada verla"

El cumpleaños de Ana Rosenfeld dio paso a un incómodo momento para Fabián Doman, quien asistió a la celebración sin saber que su exmujer, María Laura de Lillo, estaba invitada.

La encargada de dar detalles de esta situación fue Yanina Latorre, testigo presencial de los hechos. "Doman me dijo 'yo me sentí traicionado. Ana me tendría que haber avisado. Ellas se conocieron por mí'", contó la panelista de LAM.

Luego, Yanina Latorre aseguró: "A Doman esto no le gustó nada, nada verla".

En ese marco, la "angelita" reveló el incómodo pedido que le hizo Fabián Doman en pleno cumpleaños de Rosenfeld para eludir a su ex, hasta la hora de irse.

"En un momento viene la ex al humo, y Doman me dice: 'Ayudame, sacámela de encima'. Laurita quería sacarse fotos con él, cartonear con Doman, porque estaba la fotógrafa de Caras sacando fotos y a ella le suma mucho".

FABIÁN DOMAN SE SEPARDÓ DE MARÍA LAURA DE LILLO TRAS 4 AÑOS JUNTOS

En mayo de 2021, Fabián Doman confirmó que su matrimonio con María Laura de Lillo había llegado a su final, a dos años de pasar por el Registro Civil y a cuatro de comenzar el romance.

"Se separaron Fabián Doman y María Laura De Lillo, de común acuerdo. Siguen teniendo relación como amigos. Los horarios de la radio, la televisión y los necesarios viajes de ella al exterior por razones laborales fueron probablemente la causa de esta separación", informó Ángel de Brito en Twitter, en ese momento.