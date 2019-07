Incómodo cruce en vivo de Fernando con Tomás Dente: "Yo no le debo una disculpa a nadie"

La relación entre Fernando y Tomás Dente ha tenidos varios altibajos a lo largo de los años. Actualmente, el vínculo entre los hermanos no atraviesa un buen momento. Así las cosas, la cámara de Siempre Show, conducido por el periodista en Ciudad Magazine, fue en busca del testimonio del artista. Y la incomodidad fue patente y el diálogo, nulo.

Tomás evitó el contacto directo con él, se mantuvo en silencio durante toda la entrevista y con unas gafas oscuras. “No sé, ni idea, ya se va a dar, qué sé yo, son momentos, yo no tengo ningún problema, al contrario. Yo no estoy peleado con él. Ésa es una dinámica familiar. Yo no pretendo nada de nadie, cada uno hace lo mejor que puede y desde mi lado está todo bien, como siempre", respondió Fernando cuando le preguntaron concretamente por la relación con su hermano.

"¿Sentiste que le debías una disculpa a tus hermanos?", le consultó la conductora Noelia Antonelli, quien oficiaba de mediadora en la nota. Y la respuesta fue contundente. "No, lamento si pasaron un mal momento, no fue para nada mi intención, pero eso no significa tener que pedir disculpas. Lamento, no quiero que nadie que quiero pase por una situación incómoda por algo que surge a raíz de unas declaraciones mías, o de algo que hago yo, pero bueno, qué sé yo, uno tampoco puede estar midiendo…Hay cosas que se escapan de las manos", dijo Fernando.

"No tiene por qué entenderlo, no siento que tenga que entenderlo. En ese sentido no es algo que pretendo, no es que estoy desilusionado porque pueda llegar a sentir que no me entendieron. De nuevo, cada uno hace lo mejor que puede y de este lado sí fue una decisión cien por ciento basada en mi necesidad, en mi salud mental, en mi salud como persona, en mi proceso de vida con toda esa información con la que cargué tantos años. Obviamente que mi historia, en algunos momentos, comparte, de alguna manera, si fuera una película, escenas con mis hermanos, o tenemos los mismos papás. Pero bueno, yo conté mi historia, mi visión, mi punto de vista, mi experiencia, en ningún momento hablé de que fuera algo que todos pensáramos lo mismo, o que estaba representando a otra persona que no fuera a mí", subrayó el actor.

"No fue sencillo para mí. No solo no se lo conté a mis hermanos sino que no se lo conté a nadie, no es que se los oculté a ellos. Yo lo conté, lo que no avisé es que iba a salir la revista. De lo que estoy convencido es que no tengo que dar justificaciones de lo que hice, hice lo mejor que pude, no se los conté a ellos porque para mí era muy movilizante y no quería cargar con quizás lo que tuve que cargar después, con las lógicas reacciones que tuvieron cada uno antes que sucediera", agregó.

"No creo que sea tan extremista la situación. Yo sé que cuento con ellos y también cuento con la familia que uno va construyendo con los años. Nos pasa a todos, que parte también a partir de las afinidades, de las experiencias de vida, de los objetivos en común. Nosotros somos muy distintos los cuatro y yo sé que tengo el apoyo de ellos incondicional, pase lo que pase, pero hay situaciones o proyectos donde la gente que empatiza más o que puede comprender más lo que te está pasando más uno se apoya más ahí", concluyó ante el mutismo absoluto de Tomás.

