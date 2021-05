Incómodo cruce de Flor Vigna con Yanina Latorre en LAM: "Fuiste malvada; dijiste que me echaron de MasterChef"

Una inocente pregunta de Ángel de Brito a Flor Vigna dio inicio a un inesperado e incómodo cruce de la participante de La Academia con Yanina Latorre en LAM.

La artista recordó una información que dio la panelista, sobre su sorpresiva desvinculación de MasterChef Celebrity, y le paso factura en vivo.

Siempre picante, Yanina no se quedó callada, defendió su fuente informativa y el cordial clima con el que venía transcurriendo el móvil con Vigna se tensó unos minutos.

El cruce entre Flor Vigna y Yanina Latorre:

Ángel: -Flor, ¿cómo viene tu carrera de cantante? Habías hablado de que ibas a empezar a lanzarte. ¿Cómo viene eso?

Flor: -Acá, Yanina, fue malvada conmigo. Igual ella siempre es muy copada conmigo…

Yanina: -¿Qué dije, esta vez? Me olvido.

Flor: -Dijiste que me habían echado de MasterChef y no es así.

Yanina: -Sí, lo sigo sosteniendo. No me los vas a decir, está todo bien. Y no fue de malvada, pero te juro que la fuente que me lo dijo es una fuente grosa.

Flor: -Podés considerar que esa fuente se puede equivocar.

Yanina: -Me dijo que te desvincularon. Por eso lo sostengo y tengo pruebas de lo que digo. No es que me lo inventé. Me dijo que te desvincularon porque vos te fuiste de vacaciones a Brasil y no estuviste en las redes en la final del programa.

Flor: -No, no. A MasterChef le fue tan bien que el programa se estiró. Incluso, mi contrato terminaba antes. Ellos fueron un amor. Yo me extendí y seguí haciendo cosas desde mis vacaciones. Ellos se comportaron súper agradecidos, no solo desde la palabra, sino desde las oportunidades. Es un canal que no dejó de darme oportunidades, pero lo que a mí me empezó a pasar es que, a veces, estar tanto tiempo en un estudio no me apasiona tanto como componer, ensayar, tocar el piano... Entonces, me la jugué y me animé a hacer lo que estamos haciendo. Grabé un disco, le dediqué a full a eso.