Incómoda respuesta de Laurita Fernández tras la versión de romance con Agustín Sierra: "Es un copado, pero no pasa nada"

El año pasado, Agustín "Cachete" Sierre desembarcó en el Cantando, certamen en el que se coronó campeón y en el que manifestó su interés por Laurita Fernández, conductora del programa junto a Ángel de Brito.

"Me pusieron el título de que estaba enamorado de Laurita Fernández y me pareció un montón. Me parece una mujer hermosa y ahora entendemos que está en una relación, o tratando de reconstruirla. No es el momento, pero uno nunca pierde las esperanzas", dijo Sierra, en aquel entonces, tras enterarse que Fernández estaba reconciliándose con Nico Cabré.

Sin embargo, el tiempo pasó y al parecer el 2021 le dio revancha, tras confirmarse la separación de Laurita. "Me parece una mujer muy real, dentro de este ambiente. La conocí y es muy simpática. Pero bueno, veremos", dijo el actor en Implacables, reafirmando su interés por la conductora.

Al tanto de los rumores sentimentales que la vincularon a Agustín Sierra, Laurita le dio una nota a Intrusos y reaccionó dubitativa al momento de hablar del tema.

"¿Qué onda con Cachete Sierra?", le preguntó el notero. Entre risas y con palabras entrecortadas, Laurita contestó: "¿Qué onda de qué? Nada. No sé cómo remar la respuesta. Es un copado, un gran compañero. Todo el mundo lo quiso en el Cantando. Por momentos me volvió loca...".

Atento a la nerviosa expresión de Laurita, el cronista acotó: "Él está embelesado con vos". Y ella aclaró: "No, fue en ese momento. Él no podía...".

Poniendo en escena recientes palabras de Cachete en los medios, el notero apuntó: "Ahora también. En los últimos días dio unas declaraciones, dijo que sos una mujer muy auténtica, muy real, para este medio". La bailarina se mostró complacida, pero echó por tierra un potencial romance: "Le agradezco mucho el halago, pero no pasa absolutamente nada".

Antes de cerrar el incómodo tema, Laurita Fernández fue muy sugerente al momento de decir si Agustín "Cachete" Sierre le mandó mensajes tras enterarse que está soltera. "Jamás mandaría al frente a nadie. Si alguien llegase a escribir en privado es porque quiere que quede en privado", dijo la artista, sin afirmar… pero sin desmentir.