Incómoda reacción de Soledad Fandiño cuando le preguntaron si está en pareja: "No estoy casada, estoy muy contenta"

Cuidadosa de su vida amorosa, Soledad Fandiño se convirtió en noticia luego de que que Gente sacara a la luz que la actriz y conductora de Es por ahí está de novia con Lucas Langelotti, un exitoso joyero relacionado con el jet set local e internacional.

A mediados de mayo, Soledad visitó el programa que conduce Luis Novaresio en América y había dicho que no estaba soltera, ante el intento del periodista de jugar a ser un posible celestino, al tener entre sus invitados a Nico Occhiato.

Con el nombre de Lucas Langelotti resonando en los medios, Celeste Muriega visitó a Fandiño, en el programa que conduce junto a Guillermo Andino, y su falta de información sobre la vida sentimental de Soledad generó un momento de incomodidad, que Fandiño pudo sortear con mucha astucia y picardía.

"Estoy abierta al amor, pero no estaría pasando. Estoy sola como nunca antes. ¿Sole, vos sos de mi team? ¿El de las solteras?", le preguntó Muriega. G-plus

"Estoy abierta al amor, pero no estaría pasando. Estoy complicada. Estoy sola como nunca antes. ¿Vos sos de mi team?", le preguntó Muriega a la conductora, quien reaccionó confusa: "¿De cuál?". "El de las solteras", especificó Celeste. Y Fandiño respondió esquiva: "No, bueno, no estoy casada. Estoy muy contenta".

"No, bueno, no estoy casada. Estoy muy contenta", le contestó Fandiña, sorprendida ante la inesperada consulta íntima. G-plus

Interesada en la vida personal de su colega, Celeste Muriega retrucó: "¿Hace cuánto? Ay, soy re curiosa". Pero Soledad Fandiño pasó por alto la consulta íntima y continuó con la entrevista a la invitada.