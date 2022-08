Incomoda reacción de Silvina Escudero cuando le preguntaron si está embarazada: "Por lo menos cuando me propuso casamiento no lo estaba"

La decisión de Silvina Escudero y su novio Federico de casarse en septiembre generó dudas entre los integrantes de La noche del domingo sobre la posibilidad de que la bailarina curse un embarazo.

De esta manera, Mariano Iúdica convocó este domingo a Pity la numeróloga para que analice el futuro de la farándula argentina, y sobre todo el de Silvina, mientras Barby Franco incomodaba a su compañera con un comentario basado en su propia experiencia.

“¿Te digo ahora qué cara tiene? Yo el primer mes tenía un poquito de naúseas y ella tiene algo como… ¡cara de náuseas!”, dijo la modelo ante la sorpresa de su compañera, mientras todos los presentes canturreaban: “¡Tiene cara de náuseas! ¡Tiene cara de náuseas!”.

SILVINA ESCUDERO HABLÓ SOBRE SU SUPUESTO EMBARAZO Y GENERÓ MÁS DUDAS AL RESPECTO

Cuando Guido Zaffora le preguntó a Silvina si tiene pensado ser mamá, tras verla actuar como tía. “Si, en algún momento sí. Lo tenemos en los planes, pero la vida también decide un montón de cosas”, le dijo ella, mientras Pity analizaba sus números.

“Como ella nació un día 27 de septiembre que es 9, el mes es 9 y 2022 es 6, que es la familia. Me parece que nos está metiendo el perro a todos”, dijo la numeróloga sobre las causas de su matrimonio, ante la incomodidad evidente de la bailarina.

“Pero me caso, estoy formando una familia. Si él atravesó el mundo para proponerme esto tiene más valor, porque no es porque estoy embarazada, realmente. Por lo menos en ese momento no estaba embarazada”, señaló Silvina Escudero, apenas advirtiendo el impacto que sus palabras causaron en sus compañeros.

Al grito de Barby Franco, se le sumó la algarabía de Mariano Iúdica, que saltaba al aire mientras exclamaba: “¡Lo dijo! ¡Lo dijo!”. ¿Estará realmente embarazada Silvina Escudero?