Incómoda reacción de Romina Pereiro cuando le preguntaron si su separación de Jorge Rial es definitiva

Luego de las repercusiones que despertó su separación de Jorge Rial, Romina Pereiro contó cómo es su presente actual y respondió todas las preguntas sobre su vínculo con el periodista en una nota que dio a LAM en plena presentación de su libro en La Feria del Libro.

“Estoy mejor, por suerte bien. Me costó mucho todo lo mediático, eso es algo que me cuesta siempre. Sé todo lo que se genera, lo entiendo, entiendo el trabajo de todos; pero me costó un montón”, se sinceró la nutricionista en el ciclo de América.

“Ahora estoy mejor, acompañada, con amigos, familia, enfocada en mi trabajo; y eso me ayudo a salir del momento de la crisis”, agregó, destacando el apoyo incondicional de su círculo íntimo.

Tras escucharla, Ángel de Brito quiso saber si esa crisis se debió a algo interno o a la exposición que generó la ruptura. Y la entrevistada respondió: “Me costó la repercusión, siempre me costó. Al principio de la relación con Jorge, también me costaba. Eso era lo que más me costaba, toda esa repercusión de la que no estaba acostumbrada y creo que nunca me voy a acostumbrar”.

Por último, ante la pregunta sobre si su separación del conductor es definitiva, Pereiro cerró, firme con su postura: “No hablo de eso. No quiero hablar ni dar detalles porque me incomoda. Nos seguimos viendo y hablamos. Hay buena onda”.