Incómoda reacción de Pampita cuando le preguntaron por su relación con China Suárez

Luego del emocionante momento que vivió Carolina “Pampita” Ardohain en su peregrinación a Luján y compartir con sus seguidores lo que fue vivir –una vez más- esa experiencia a flor de piel, Eugenia “la China” Suárez volvió a dejar una prueba de la buena relación que mantiene con la modelo con un dulce gesto y la top reaccionó incómoda al hablar de este tema.

“Se habló mucho de este posteo que hiciste y también del ‘me gusta’ de la China Suárez”, fue el picante comentario de Alejandro Guatti, el cronista de Intrusos, después de que Eugenia plasmara un corazoncito en el muro de Carolina.

“Mucha gente me puso me gusta. Por suerte hay mucha gente que fue muy cariñosa. Veo prácticamente todos los comentarios. Leo lo que me pone todo el mundo y lo vi, obvio", agregó Ardohain, con una sonrisa en su rostro.

“Tienen buena onda desde hace un tiempo”, insistió Guatti. A lo que la esposa de Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana, cerró, cautelosa: “Sí. Ya saben que sí”.

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON CÓMO VE A BENJAMÍN VICUÑA Y ZAIRA NARA COMO PAREJA

A poco de que Benjamín Vicuña se separa de Eli Sulichin y de que Zaira Nara confirmara el fin de su historia de amor con Jakob von Plessen, Carolina “Pampita” Adohain no ocultó su sorpresa cuando le preguntaron cómo vería como pareja a su exesposo y la hermana de Wanda Nara.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM fue al hueso con su pregunta en plena entrevista con Pampita: “Recién hablaba con Benjamín y con Zaira. Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer linda pareja”.

Fue entonces que, tras abrir grande los ojos en señal de asombro, la esposa de Roberto García Moritán se sinceró ante las cámaras del ciclo de América: “Yo no me quiero meter en esas cosas”.

PAMPITA: (BENJAMÍN VICUÑA Y ZAIRA NARA) ES GENTE GRANDE, NO NECESITAN DE NINGUNA BENDICIÓN MÍA (PARA QUE ESTÉN JUNTOS)". G-plus

“Imagínate que no me corresponde. Es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía”, cerró la mamá de Bautista, Benicio y Beltrán –frutos de su anterior matrimonio con el chileno- además de ser mamá de Ana con García Moritán, entre risas.

¡Qué momento!