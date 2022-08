Incómoda reacción de Mica Vázquez cuando le preguntaron si Fernando Gago le mandó un mensaje tras sus explosivos dichos

Las explosivas declaraciones de Mica Vázquez sobre su pasado noviazgo con Fernando Gago, tras hablar de sus numerosas infidelidades, llevaron a que la actriz reaccione molesta ante las críticas y a que responda si su ex se comunicó con ella.

"Yo dije que fue infiel, pero ya está. Para mí prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra. Tengo una familia hermosa. Pasaron muchos años. No le guardo rencor a Fer. Lo quiero. No sé si estará enojado, o no estará enojado. No es algo que hoy a mí me interese", comenzó diciendo la actriz, en Socios del Espectáculo, tratando de bajarle el tono a la polémica.

"¿Te mandó mensajito o algo?", le retrucó el cronista de eltrece, sin vueltas. Y la reacción de Mica dio que hablar: "No importa, ya está".

Acto seguido, Vázquez continuó aclarando sus declaraciones sobre Gago en los medios: "Yo nunca, en estos 15 años desde que me separé de Fer, fui a hablar de él. Y nunca lo voy a hacer. Acá (en la radio), en un contexto en el que me siento cómoda, hablé de mi vida en general, no de Fer".

MICA VÁZQUEZ CONTÓ CÓMO DESCUBRIÓ QUE GAGO LA ENGAÑABA CON GISELA DULKO

La semana pasada, Mica Vázquez, panelista del ciclo radial Antes que Nadie, relató la insólita manera en la que se enteró de la infidelidad de Fernando Gago con Gisela Dulko.

"Yo me separé porque, esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa en Madrid, después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, poniendo 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'", contó la actriz.

"Y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué… Bah, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años", agregó Mica, a 13 años de la escandalosa ruptura con Gago.