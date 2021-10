Incómoda reacción de Luciano Castro y Flor Vigna cuando les preguntaron si son novios: "Los rótulos van viniendo solos"

Flor Vigna (27) fueron resumidos a la perfección por Luciano Castro (46), a dos meses de iniciado el romance: "Estamos en la mejor etapa, novios". Definición que luego hizo que el actor y la exparticipante de La Academia se sonrojaran y pasaran nervios entre risas cuando Maite Peñoñori le preguntó: "¿Ya le dicen noviazgo?". Las desbordantes sonrisas, las miradas embelesadas y los constantes abrazos con(27) fueron resumidos a la perfección por(46), a dos meses de iniciado el romance: "Estamos en la mejor etapa, novios". Definición que luego hizo que el actor y la exparticipante dese sonrojaran y pasaran nervios entre risas cuandole preguntó: "¿Ya le dicen noviazgo?".

"No, no", reaccionó Castro de inmediato, antes de observar a Vigna para que diga lo suyo. Frente a las incómodas carcajadas, Luciano enfatizó: "Es una genia la China. ¿Le decimos noviazgo? No, ¿no?".

Para contrariarlo con humor, ella afirmó: "Sí, (le decimos noviazgo)". Por eso, Luciano zamarreó a Flor en un paso de comedia: "Callate la boca".

Flor Vigna: "Van viniendo solos los rotulos. A mí me hace bien, lo quiero un montón. Lo que decimos los dos es que es re lindo sentirse como un adolescente, estar en una y que pase lo que pase". G-plus

Entonces, la periodista de Los Ángeles de la Mañana exclamó: "Ya son novios, sino cómo le decís ¿Mi chica?". Ahí, el exmarido de Sabrina Rojas ironizó con que le decía "Alberto" y Vigna con que le decía "Elsa".

Ya más en serio, la exCombate reflexionó: "No sé. Van viniendo solos los rotulos. A mí me hace bien, lo quiero un montón. Lo que decimos los dos es que es re lindo sentirse como un adolescente, estar en una y que pase lo que pase. Nos cuidamos hasta lo que más pudimos, hasta que dijimos 'seamos libres de decir lo que nos pasa en voz alta'. Por ahora es esto".

"Cuando decímos que nos cuidábamos era porque no sabíamos si esto tenía futuro, pero cuando pasaron los dos meses dijimos 'ya está'", concluyó Luciano Castro sobre su relación con Flor Vigna.