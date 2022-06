Incómoda reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron por el noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La artista sorprendió al notero de LAM con su firme respuesta, cuando le pidió que opine del romance de su colega con el futbolsita.Enfocada en los show que dará la próxima semana en el Luna Park, Lali Espósito reaccionó con visible incomodidad cuando el notero de LAM le preguntó por el noviazgo de su colega Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

"¿Qué te parece la pareja de Tini con De Paul?", le preguntó el cronista a la actriz y cantante, al encontrarla en la noche porteña.

Sin ánimo de meterse en la vida ajena, y luego de que le hayan preguntado por el clan Montaner, Lali Espósito respondió con contundencia: "¿Cómo? ¿Cómo me vas a preguntar por la vida de los demás? Pero vos sos un loco".

EL NOBLE GESTO DE LALI CON UNA PEQUEÑA FAN

Una vez más, un noble gesto de Lali Espósito con un fan se convirtió en noticia. La artista se enteró que Zaira, una niña de 9 años, vendía dibujos para poder ir a uno de sus show ¡y la invitó al recital!

Visibilizado el silencioso accionar de Lali, Zaira habló con Intrusos y le agradeció muy emocionada a su ídola.

"El encuentro con Lali me lo imagino muy lindo y que Lali me abraza. Si me dice de subir al escenario a cantar con ella, yo me animo", dijo la niña, con una sonrisa de oreja a oreja.