Incómoda reacción de Karina La Princesita cuando Vero Lozano la comparó con Claudia Villafañe

Cuando Karina La Princesita detallaba en Cortá por Lozano cómo había sido su rol en la fiesta de quince años de su hija Sol, Vero Lozano mencionó a Claudia Villafañe… ¡haciendo que la cantante se ponga a la defensiva con que mencionen a la madre de Gianinna Maradona, con quien tuvo mediáticas peleas!

“En la fiesta tomé el lugar de productora de la fiesta. Me encargué de hacer el guión de la entrada, de hacer que cante Con alas de ángel. Estuve del otro lado, fui asistente, armaba el catering de las sesiones de fotos, de vestuarista y hubo gente que me ayudó. Me encargué de eso y lo viví feliz de verla disfrutar”, contó.

“Te corriste del lugar del artista para que la miren a ella”, destacó la condutora del ciclo. “¡Sabés que me encantó! Dije ‘cuando sea viejita y ya no cante, voy por ese lado’. Me gustó eso de ser manager, asistente”, aseguró, dándole pie para que la animadora mencione a la exesposa de Diego Maradona y que Karina no lo tome muy bien.

KARINA LA PRINCESITA SE MOLESTÓ CON VERO LOZANO CUANDO LA COMPARÓ CON CLAUDIA VILLAFAÑE

“Bueno a Claudita…. A Claudia Villafañe le va fantástico”, mencionó Vero. “¿Haciendo qué?”, respondió la exjurado de Cantando 2020, cortante. “Tiene una empresa que hace fiestas, casamientos”, contestó la conductora del ciclo de Telefe.

“Claro, ¿pero ella fue artista y se corrió?”, devolvió Karina y la animadora respondía con un “no, no”. “Ahh, es verdad”, se despachó, con una risa irónica. “Pienso que es un universo para descubrir y que tiene mucha demanda”, intentó explicar Verónica.

Pero Karina pasó de la incomodidad a la molestia. “Claro. Nació para eso”, siguió, filosa sobre la ganadora de MasterChef Celebrity. Sin entender demasiado, Lozano intentó dar vuelta la página. “No te gustó nada la comparación, pero no fue…”, intentó explicar. “¡No la entendí y después sí!”, cerró Karina, tensa. ¡Uy!

