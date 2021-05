La incómoda reacción de Karina la Princesita cuando Ángel de Brito hizo una consulta sobre el Kun Agüero: "¡Ay, chicos! No pregunten eso"

El lunes por la noche, Karina la Princesita debutó en La Academia, el nuevo reality artístico que comanda Marcelo Tinelli en ShowMatch.

A la mañana siguiente de salir al ruedo, la cantante visitó LAM para hablar de performance y de su gran presente sentimental con Nicolás Furman. Sin embargo, una consulta sobre su expareja Sergio "Kun" Agüero, quien el fin de semana se retiró del Manchester City, la incomodó y lo expuso al aire.

El ida y vuelta de Ángel con Karina y Pía Shaw:

Ángel: -¡Cuidado con Pía, Karina! Sabemos de quién es amiga...

Karina: -¿De quién es amiga?

Ángel: -Del Kun.

"Pía es amiga del Kun. ¿Cómo anda? ¿La vio a Karina bailando?", le preguntó Ángel a su panelista. Y La Princesita reaccionó: "¡Ay, chicos! ¡No pregunten eso!". G-plus

Karina: -Sí, en su momento, sabía que ella hablaba con él. No recuerdo que hayas dicho algo (malo). Así que bien, buena onda.

Ángel: -Pía, ¿cómo anda el Kun?

Pía: -El Kun anda bien, estamos tratando de que esta semana nos dé una nota en la radio. Ya lo hizo en otro momento (porque se retiró del Manchester City)

Ángel: -¿La vio a Karina bailando?

Karina: -¡Ay, chicos! ¡No pregunten eso!

"No te lo pregunté a vos, se lo pregunté a ella", se excusó De Brito. Nerviosa, Karina acotó: "Pero es re incómodo estar acá". G-plus

Ángel: -No te lo pregunté a vos, se lo pregunté a ella.

Karina: -Pero es re incómodo estar acá.

Pía: -No, no me dijo nada. No mira mucho, está tratando de hacer las valijas. Está con el tema del fútbol.

Ángel: -Kari, ¿bailaban ustedes, cuando eran pareja?

Karina: -Ni me acuerdo.

Ángel: -Borraste todos los recuerdos. ¡Qué fuerte!

Karina: -Sí. Otra persona se sentaría a contar cosas súper interesantes, pero a mí no me interesa.