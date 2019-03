Invitada a Intrusos, Bianca Iovenitti habló de su romance con Fede Bal y no pudo evitar referirse a Laurita Fernández, famosa exnovia del actor.

Sucede que Bianca fue participante de Combate, ciclo que la protagonista de Sugar conducía en Canal 9: “A Laura la conozco profesionalmente, era buena compañera, no tuve mucha relación”, confió la vedette de Nuevamente juntos.

Bianca hizo gestos de incomodidad al ser consultada por la versión de affaire de Laurita con el Pollo y respondió: “No voy a decir… No sé, yo no hablo de eso”. G-plus

Mientras contaba detalles de su vínculo con la bailarina, una pregunta del periodista Gonza Vázquez la descolocó: “¿Pasó algo entre Laurita Fernández y el Pollo Álvarez?”, indagó sobre los rumores de romance entre la rubia y su compañero, ambos conductores del reality.

Sorprendida, Bianca hizo gestos de incomodidad y respondió: “No voy a decir… No sé, yo no hablo de eso”. Y cuando le dijeron que su falta de seguridad confirmaba el romance, la vedette reiteró que no sabía nada del tema. “No tengo ni idea, no sé”, sentenció, ante la mirada atenta de Jorge Rial y sus panelistas.

¡Qué momento!