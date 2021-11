Incómoda metida de pata de Rodrigo Lussich con Virginia Gallardo al pedirle un mensaje para Iúdica: "No lo hice a propósito"

Rodrigo Lussich metió la pata hasta el fondo con Virginia Gallardo en Intrusos, al decidir, sin consulta previa, mandarle un audio de WhatsApp a Mariano Iúdica, tras analizar la fuerte pelea que protagonizó Roberto García Moritán con Flavio Azzaro en Polémica en el bar.

"Es muy lindo como Iúdica va con el teléfono y le dice 'Azzaro, decile algo a Roberto'", comenzó diciendo el conductor de Intrusos, caminando en dirección a Virginia Gallardo con su celular en la mano.

"Vamos a grabarle un audio a Iúdica. 'Iúdica, estamos al aire. Vos (Virginia), ¿querés decirle algo?", le preguntó Rodrigo, sorprendiendo a su panelista y sin recordar que ella dejó conflictivamente Polémica en el bar a fines de 2019.

"Vamos a grabarle un audio a Iúdica. 'Estamos al aire. Virginia, ¿querés decirle algo?", le preguntó Rodrigo, sorprendiendo a su panelista y sin recordar que ella dejó conflictivamente Polémica en el bar. G-plus

Lejos de querer hablar con Mariano Iúdica, Virginia respondió: "No". Al caer en cuenta de la metida de pata, Lussich se disculpó, tentado: "Ay, no. No fue a propósito, perdón".

Sin aclarar lo ocurrido, Adrián Pallares coronó el incómodo momento con humor: "Pasó. Es solo para entendidos". "Juro que no lo hice a propósito", agregó Lussich, tras bailar alocadamente con los Intrusos para descomprimir el momento.

Enojada, Virginia Gallardo renunció a Polémica en el bar

A fines de 2019, Virginia Gallardo se fue de Polémica en el bar sin despedirse de sus compañeros y sin hacer públicos los motivos de su sorpresiva renuncia.

Meses después, la panelista le dio una nota a la revista Paparazzi en la que dejó en claro que no se fue del programa de América con una buena relación con Mariano Iúdica.

Más sobre este tema Tremendo enojo de Virginia Gallardo tras su escandalosa salida de Polémica en el bar: "Qué cabezas perversas y sucias"

"Pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver. Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene", declaró Gallardo.

"Pasaron cosas, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar. En lo personal, me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal", sentenció.