Después de debutar en Mar del Plata con la revista Nuevamente Juntos, Sol Pérez brindó un móvil en vivo a Incorrectas y se sorprendió al aire con una pregunta sin filtro de Moria Casán sobre Fede Bal, protagonista y director de la obra.

“Te ves más radiante que siempre. Me gustás a cara lavada, parecés más nenita. ¿Te estás acostando con Fede Bal?”, fue la consulta de la conductora.

Pero por el delay del móvil, Sol respondió agradeciendo los elogios de Moria: “¡Muchas gracias!”. Entre carcajadas, Casán le retrucó: “No sé si hay un delay, pero te pregunté si te estabas acostando con Fede Bal y me dijiste ‘muchas gracias’”.

Entonces, Sol le aclará, súper tentada: “Nooooooooooo. ¡Hay delay! Estoy acostumbrada. Creo que siempre que arrancamos una función se dicen estas cosas. Era obvio que iba a pasar. Yo estoy sola, me separé hace tiempo ya”.

Entonces, Moria le hizo otro picante comentario, haciendo referencia a la versión de noviazgo de Fede con Bianca Iovenitti, que también está en la revista: “Él es un levantador serial, es un seductor, tiene el gen Bal. Parece que está con la Iovenitti, ¿pero te mira mientras está con la otra?”.

Y Sol no sólo negó cualquier romance con Bal sino que terminó confirmando el romance de Fede y Bianca: “Nada, la verdad es que a mí Fede nunca se me tiró jamás en la vida. Sí nos llevamos muy bien y tenemos buena relación. Yo me llevo muy bien con la chica con la que él sale, Bianca, no me metería nunca porque no me gusta ser la tercera en discordia”.