Actualmente, el pelo corto o la "melena" a los hombros son tendencia dentro del mundo de la moda y muchas celebridades decidieron sumarse al cambio. Experto en el tema, Fabián Medina Flores le aconsejó a Cinthia Fernández que se corte su larguísima cabellera y modernice su look. Pero la panelista de Los Ángeles de la Mañana ofreció fuerte resistencia cuando el asesor de imagen arribó al programa que conduce Ángel de Brito con un estilista, ¡para que le corte el pelo en vivo!

"Yo quiero ver lo que hace, porque una vez corto, ya está... El pelo lo vamos a donar... Tengo ganas de llorar. Lo digo en serio", dijo Cinthia, antes de que el peluquero ponga manos en acción.

"Ustedes no saben por qué me lo dejé largo. Yo me quedé pelada después de tener a las nenas. Se me caía a mechones... La estoy pasando mal. ¡No me cortés más!". G-plus

Apostando a que Fernández luzca el cabello sano y renovado, Medina Flores señaló: "Hay que sacar como 25 centímetros de pelo. Uno siempre tiene la oportunidad de verse más lindo”. Sin embargo, cada vez que el peluquero apoyaba la tijera en el pelo, la panelista gritaba 'no, no', impidiendo que ejecute el corte.

Algo más calma, Cinthia dejó que le corten el pelo y explicó por qué se lo dejó crecer tanto: "Ustedes no saben por qué me lo dejé largo. Yo me quedé pelada después de tener a las nenas. Se me caía a mechones... La estoy pasando mal. ¡No me cortés más!", concluyó Fernández, con el cambio de look realizado.

