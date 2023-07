Iliana Calabró reveló el importante paso que dio con su novio Luis.

Iliana Calabró se muestra sonriente y muy enamorada de su novio, Luis, con quien dio un importante paso que deja en evidencia que la relación avanza con firmeza.

Contenta, contó que ya están conviviendo y reveló cómo llegaron a tomar esta decisión. "Fue bastante rápido todo. Se quedó a dormir un día y después al día siguiente; pensamos que para qué se iba a ir si estábamos bien. Y se dio", reveló, enamorada, en diálogo con La Nación.

Contenta, contó que ya están conviviendo y reveló cómo llegaron a tomar esta decisión. "Fue bastante rápido todo. Se quedó a dormir un día y después al día siguiente; pensamos que para qué se iba a ir si estábamos bien. Y se dio". G-plus

Acto seguido, contó que se llevan bárbaro conviviendo y explicó por qué siente que conectaron desde el primer momento. "Creo que nos encontramos en un momento especial y no es casual que dos personas nos quisieran juntar. Tenemos las mismas raíces italianas, la misma educación, los mismos valores, vivencias parecidas", cerró, muy agradecida por este amor.

ILIANA CALABRÓ LE PIDIÓ A SU SOBRINA QUE NO LE CONTARA A NADIE SOBRE SU ROMANCE

Marina reveló que su hija le contó que su tía le había pedido por favor que mantuviera su nuevo romance en secreto.

"'Me vengo enterando por vos', le dije a Adrián y mi hija ya sabía. 'Era re sabido lo de la tía mamá', me dice mi hija. En casa de herrero, cuchillo de palo. '¿Cómo no me contaste?, le pregunté a Mía. Ella me dijo que Iliana le había pedido que no le dijera a nadie así que fui la última en enterarme", cerró.