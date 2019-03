Una escandalosa versión contó Carlos Monti en Pamela a la Tarde, en el programa del lunes. El periodista aseguró que Emilio Disi (cuyo primer aniversario de su muerte se cumplió el 14 de marzo pasado) tuvo una relación prohibida con Iliana Calabró, según le refirió la propia viuda del actor. "Elvira me contó que Emilio se lo confesó seis meses antes de morir. Esto pasó hace 12 años y por lo menos duró cinco años”, dijo el periodista.

Indignada, Iliana habló sobre el supuesto amorío con Disi, cuando ella estaba casada con Fabián Rossi. “Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no. No sé por qué Elvira dijo eso, seguramente le fueron con un cuento errado hace mucho. Sé que alguien le llenó la cabeza con cosas raras. Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito”, comenzó, en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

"Sé que alguien le llenó la cabeza. Hace unos años que nos evitamos con Elvira, no se puede hablar con ella. Ella cree esa historia y que se haga cargo ella. Yo no me voy a hacer cargo". G-plus

“Lo hablaremos en la Justicia. Hace unos años que nos evitamos con Elvira, no se puede hablar con ella. Ella cree esa historia y que se haga cargo ella. Yo no me voy a hacer cargo. Es muy fuerte”, agregó enojada.

Sobre el final, el cronista le comentó que, según aseguró Elvira, Emilio habría confesado el affaire medio año antes de su muerte. “¿Y qué querés? No sé, en su lecho… Me parece de muy mal gusto hablar de alguien que no está. No se puede defender… no sé. Voy a llevar esto a la Justicia”, se despidió Calabró.