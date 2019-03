El escándalo mayúsculo que se desató luego de que Elvira Ferrer, la viuda de Emilio Disi, asegurara que el actor mantuvo un affaire con Iliana Calabró, provocó que Fabián Rossi saliera a defender públicamente a su exmujer.

“Con Iliana estuvimos juntos más de veinte años y es la madre de mis dos hijos, solo por esto intervengo. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible. Yo compartí el primer camarín con Iliana, hace 30 años, y todas las temporadas que hizo tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. También compartí las temporadas con el señor Disi. El que la sacaba del teatro a Iliana era yo o mi hijo. Recuerdo las temporadas compartidas con el señor Disi. Íbamos a todos lados juntos”, aseguró Rossi en Incorrectas.

Entrevistada en el piso de Intrusos, Iliana se mostró muy sorprendida y movilizada por las declaraciones de Rossi, de quien se separó en malos términos en el año 2014 luego de que el empresario fuera involucrado en la investigación por la llamada “Ruta del dinero K”.

"Me sorprendió porque hace mucho que no lo escuchaba... Entonces, fue raro. Fue movilizador. Me sorprendió, obviamente, para bien" G-plus

“Moria hizo un móvil con mi ex. Hace más de tres años que no hablo ni lo escucho, salvo alguna vez que declaró pero no hablando de mí. Obviamente que fue muy movilizador”, afirmó antes de darle la razón a Fabián, quien dijo que manejaba el celular de su mujer cuando hacían temporada.

“¿Te sorprendió la defensa de Rossi, tan enérgico?”, le preguntó Adrián Pallares, a lo que Iliana se sinceró y dijo “sí, la verdad es que sí”.

¿Si la emocionó escucharlo defenderla? “Me sorprendió, porque hace mucho que no lo escuchaba... Entonces, fue raro. Fue movilizador. Mirá que mi hermana Marina, que es un témpano, también estuvo movilizada. La verdad es que no me lo esperaba. Fue una sorpresa, me sorprendió obviamente para bien”, concluyó Calabró.