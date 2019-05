El debut de Charlotte Caniggia (26) en el Súper Bailando 2019 de la mano de Agustín Reyero, en representación de la fundación Panza caliente de Carlos Paz, dejó mucha tela para cortar. Al finalizar su performance, la notera de Los Ángeles de la Mañana le preguntó cómo tomaba las críticas de las panelistas del programa y la mediática disparó: “No me molesta porque hay un montón de las que están ahí que no tienen trayectoria ni saben hacer nada. (…) Comentan en un programa, es su trabajo pedorro, pero bueno”.

Así fue que las declaraciones de la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis despertaron la indignación de las periodistas de Ángel de Brito, aunque la más furiosa resultó Iliana Calabró (52) al recordar le temporada teatral 2017 que compartieron en Carlos Paz con la obra Abracadabra: “Que no me haga hablar… ¿Cómo que no tiene problemas con nadie? Nosotros padecimos a su expareja”.

"Todos le hicimos el aguante, así que que Charlotte no me tire la lengua hablando. Se mete con mi trayectoria. Hace 40 años que me gasto la suela y levanto la valija por todo el país". G-plus

Ante las dudas de todos, Calabró aclaró: “En un momento los productores no dejaron entrar al teatro a Lhoan porque ellos dos tenían una relación muy tensa. Y todos le hicimos el aguante, así que Charlotte no me tire la lengua hablando. Se mete con mi trayectoria. Hace 40 años que me gasto la suela y levanto la valija por todo el país. Así que conmigo, no. Conmigo no te metas”.

Al final, luego de la catarsis de Iliana Calabró, Ángel de Brito le refrescó la memoria a Charlotte Caniggia con mucha ironía luego de que haya ninguneado la labor de panelista: “Ella en el verano se ofreció para ser panelista de Los Ángeles de la Mañana".