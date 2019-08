El ida y vuelta de Johanna Rodríguez con Pampita tras su conmovedor encuentro: "Te admiro tanto"

La cantante Johanna Rodríguez visitó Pampita Online y abrió su corazón al hablar de la pérdida de su hijo Junior en un embarazo de ocho meses.

“Estuve dos años y siete meses deprimida. Yo siempre digo que Dios nunca te quita a las personas, sino que es la vida. Siento que la vida me dio una oportunidad porque yo no era tan presente con Camila (su otra hija). Y desde ese momento yo la sobreprotejo mucho a mi hija. Siento que ella no sale a pasear a veces porque tengo miedo de que le pase algo. Me quedo eso de sobreprotegerla cuando falleció mi hijo”, aseguró entre lágrimas.

Johann: "¡Te admiro tanto y ahora te lo pude decir en persona! Lloro de maricona obviamente porque tengo sentimientos, más estando a tu lado que compartimos la misma historia" G-plus

Pampita, quien sufrió la muerte de su hija Blanca en 2012, la abrazó y consoló: “ Te digo que todo eso pasa con el tiempo. Después esos miedos empiezan a calmar y vuelve todo a la normalidad. Son procesos, no te angusties si todavía eso está ahí, porque todo se va a acomodar”.

Tras la conmovedora entrevista, Johanna compartió a través de Instagram una foto junto a Pampita y le escribió: “Ya estoy aquí con la Reina. ¡¡¡Te admiro tanto y ahora te lo pude decir en persona!!! Y tienes tanta razón que nadie sabe lo de nadie”.

Pampita: "¡Que tu mensaje de superación y alegría inspire a muchas! ¡A seguir cantándole a la vida! ¡Te prometo que vienen muchas alegrías y éxitos!" G-plus

“Lloro de maricona obviamente porque tengo sentimientos, más estando a tu lado que compartimos la misma historia. ¡¡¡Tú sí te pusiste en mis verdaderos zapatos y lo sentí!!! Gracias a todos los que me siguen y me desean lo mejor. ¡Hoy sí que nada ni nadie intente apagar nuestras sonrisas!”, agregó.

Por su parte, Pampita le puso “me gusta” al posteo y le respondió con cariño: “¡Gracias bonita por la visita! ¡Que tu mensaje de superación y alegría inspire a muchas! ¡A seguir cantándole a la vida! ¡¡¡Te prometo que vienen muchas alegrías y éxitos!!!”.