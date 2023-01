El Hotel de los Famosos 2: Fede Barón reveló que su hermana Jimena Barón le pidió que no la nombre

Federico Barón es uno de los integrantes de El Hotel de los Famosos 2 y es consciente de que en parte se debe a ser el hermano de Jimena Barón, por eso se permitió bromear por su relación familiar en una entrevista con Ciudad.

"No voy a contar nada sobre Jimena. Ella me dijo 'no me nombres en ningún momento', así que… Ja. No. No me dijo eso. Pero voy a hacer la mía, a divertirme, pasarla bien, conocer gente también", afirmó el actor.

Por eso, Fede reconoció que no descarta que hable de su hermana: "Por ahí en algún momento en una charla se da".

Más sobre este tema Marian Farjat reveló el gesto de Charlotte Caniggia antes de El Hotel de los Famosos 2: "No me lo esperaba"

Por último, flojo en los desafíos de ingenio, Federico Barón analizó sus fortalezas para ganar en El Hotel de los Famosos 2: " No es todo estado físico, hay otras cosas también. Tenés que estar muy bien de la cabeza. Me veo muy bien. Soy una persona fácil para la convivencia, divertido y eso aporta mucho porque el humor siempre garpa. A la hora del encierro es fundamental".

FEDE BARÓN SE SINCERÓ SOBRE CUÁNTO LE CUESTA SEPARARSE DE SU HIJA

Por otra parte, Federico Barón reconoció cuánto meditó aceptar la propuesta de participar de El Hotel de los Famosos 2 en relación con Matilda, su hija de un año y nueve meses.

Más sobre este tema Fernando Carrillo quiere ser el campeón de El Hotel de los Famosos 2: "Si me tocara ser barrendero, sería el mejor"

"Lo pensé por el tema de mi hija, pero hablé con la mamá de mi hija, mi familia y me apoyaron. Le dimos para adelante".

"Lo más difícil va a ser estar tres o cuatro meses sin mi hija. Si bien hay visitas, no es lo mismo. Eso es lo que más me inquieta", cerró el hermano de Jimena Barón.