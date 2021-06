Horacio Cabak aclaró su salida de Polémica en el bar: "No renuncié, no fue de común acuerdo y no hubo respeto"

Estos días Polémica en el bar le está haciendo honor a su nombre más que nunca. La sorpresiva salida de Horacio Cabak del histórico ciclo, que anunció desde su cuenta de Twitter, terminó en una picantísima aclaración negando que se haya tratado de una decisión personal

“No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple”, twitteó el conductor, dejando la puerta abierta para las especulaciones, ¿y apuntando contra el productor del ciclo, Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica?

Tras informar sobre su salida del ciclo en la red social, Iúdica había hablado con Paparazzi y había sembrado dudas en la decisión. “Se sentó con Gustavo (Sofovich). Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus”, señaló. “Él no estaba cómodo últimamente”, marcó.

¡La mesa de Polémica en el bar está más caliente que nunca! La fuerte aclaración de Horacio Cabak sobre su salida del programa.

Foto: Twitter