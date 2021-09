La honestidad brutal de Verónica Lozano al hablar del rating: "¡Detesto perder! Miro el minuto a minuto"

Acostumbrada a tener el cariño de su público desde hace dos décadas, Verónica Lozano no tiene pelos en la lengua ni siquiera para confesar que está pendiente de las mediciones de rating, con un toque de humor: "Obviamente que siempre es lindo ganar. Hay días que no gano, ¡que me enojo! ¡Detesto perder!".

Al analizar el fenómeno de las mediciones de audiencia, la conductora de Cortá por Lozano afirmó en una nota con Intrusos: "Están como a mí me gusta, picantes".

Luego, reconoció con ironía: "Obviamente que siempre es lindo ganar. Hay días que no gano, ¡que me enojo! Todos se enojan (cuando pierden) pero soy la única que lo admite. Detesto perder".

Ahí, aseguró para sorpresa del periodista: "Estoy pendiente del minuto a minuto".

Entonces, tras anticipar que evalúan sumar juegos y segmentos musicales a su programa, chicaneó a Darío Barassi, conductor del exitoso 100 argentinos dicen por eltrece, quien arrancó su carrera en los medios como notero de AM en 2008, cuando ella estaba al frente del ciclo junto a Leo Montero: "Al gordo (Barassi) le escribo 'dejá de ganarme, soy tu madre'".

"Los programas tienen que medir para seguir teniendo vida, y que haya sponsors, pauta publicitaria y demás. Yo valoro mucho el esfuerzo, por eso creo que la competencia está buenísima. A veces no hay que irse al cara… porque lo bueno es que todos tengamos laburo", concluyó Verónica Lozano.