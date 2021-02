La honestidad brutal de Romina Gaetani sobre un tremendo beso con Benjamín Vicuña: "Gritaban corte y nosotros nada"

Entre los nombres de las mujeres famosas con la que fue relacionado Benjamín Vicuña mientras estaba casado con Pampita está el de Romina Gaetani. La actriz siempre desmintió los rumores, que nacieron cuando ambos hacían la telenovela como Don Juan y su bella dama, pero reconoció que un beso con el actor la enloqueció.

“El mejor beso que has dado en la ficción ha sido con… Uno qué terminó la serie y dijiste ‘¡uh, se picó!”, le preguntaron a la actriz en Crónica anunciada de Futuro Rock. Romina, entre risas, fue súper sincera. “Hubo un beso que me dí con Benjamín Vicuña una vez. No recuerdo en qué telenovela era”, aseguró.

Y contó la situación del apasionado momento. “No chapábamos nosotros, generalmente. Nunca chapábamos. Él era el marido maltratador, así que jamás un beso. Una vez que estábamos en un campo abierto, en un momento venía un chape pero tipo chape que estábamos bien. Ahí dije ‘ahhh, mirá acá la cosa”. Y gritaban ‘corte, corte, corte’. ¡Pero nosotros no escuchábamos nada!”, lanzó, risueña sobre la romántica escena que se volvió súper real y que, según contó después, fue en Herederos de una venganza.

El culebrón de eltrece se grabó en 2011 y allí Benjamín, que todavía estaba en pareja con Pampita, tuvo una participación especial mucho antes de su escandalosa separación a fines de 2015.

Romina Gaetani reveló que Benjamín Vicuña fue el actor que mejor la besó.