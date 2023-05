La honestidad brutal de Natalia Oreiro al recordar su primera conducción de los Martín Fierro: "Tenía 19 años, una loca total"

Mujer multifacética y todoterreno, Natalia Oreiro recordó su primera conducción de los premios Martín Fierro y sorprendió con su honestidad brutal ante la cámara de Intrusos.

"Se habló de vos como posible conductora de los Martín Fierro. ¿Hablaron con vos?", le preguntó el notero Alejandro Guatti a la actriz.

Más sobre este tema De Natalia Oreiro a Peter Lanzani: Los looks de los famosos en los Premios Cóndor de Plata

En automático y con una pícara sonrisa, Natalia respondió sin terminar la frase: "No, ni en pe...".

"No me llamaron para la conducción. Yo lo hice y es difícil. La primera vez tenía 19 años, una loca total". G-plus

Luego desarrolló la respuesta: "No me llamaron. Yo lo hice y es difícil. La primera vez tenía 19 años, una loca total. Y hace un par de años también lo hice. Está bueno, me encanta".

Más sobre este tema Las fotos de Natalia Oreiro, premiada y súper enamorada de Ricardo Mollo en los Premios Cóndor de Plata a las Series

NATALIA OREIRO BANCÓ FUERTE A LALI TRAS LAS CRÍTICAS DE MAXI TRUSSO

En ese marco, el cronista de Intrusos introdujo a Natalia Oreiro en una de las polémicas de los últimos días, que tuvo como protagonista involuntaria a Lali Espósito por ser blanco de fuertes comentarios de Maxi Trusso, también cantante.

"Como cantante, ¿cómo ves las críticas de Maxi Trusso a Lali Espósito? Dijo que lo que hacía era grasa", le comentó Guatti.

Sin dudarlo, Oreiro bancó fuerte a su colega y la elogió sin filtros: "Lali es lo más de lo más. Es un ícono de todo el mundo. Así que no me la toquen".