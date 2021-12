Nancy Dupláa, sin filtros sobre su apasionada relación con Pablo Echarri: "La pareja se sostiene porque sale"

En pareja hace 21 años con Pablo Echarri, Nancy Dupláa dio algunos detalles de la solidez de su matrimonio con el actor, a través del tiempo.

Más sobre este tema Las fotos de Pablo Echarri, Nancy Dupláa y Natalia Oreiro juntos: el esperado encuentro a pura buena onda en los Premios Konex

"Con Pablo Echarri están juntos hace 21 años", le comentó la notera de Implacables. En automático, la actriz contestó: "Sí, 21 años. ¡Un montón!".

"¿Cómo se sostiene la pasión, la pareja y el amor?", retrucó la cronista de El Nueva. Y Nancy Dupláa explicitó que la relación sigue en pie basada en la genuinidad y no a los vínculos forzados.

"La pareja se sostiene porque sale. Si no sale, no se sostiene. Mientras siga pasando, decís 'me quedo acá. ¿A dónde voy a ir?'". G-plus

"La pareja se sostiene porque sale. Si no sale, no se sostiene. Mientras siga pasando, decís 'me quedo acá. ¿A dónde voy a ir?'", concluyó Dupláa, sin vueltas.

NANCY DUPLÁA LE DEDICÓ UN MENSAJE DE AMOR A PABLO ECHARRI

Cuidadosa de su intimidad y de su familia, el 21 de septiembre, Nancy Dupláa tomó como excusa el cumpleaños de Pablo Echarri para dedicarle un mensaje repleto de amor.

Más sobre este tema Nancy Dupláa le dedicó un saludo súper tierno a su hija Morena por sus 18 años: "Sos lo más grande que hay"

"Porque amor es levantarse y hacer algo por el otro, sin descanso... ¡Por eso, yo te amo y te sigo a todas partes! Feliz cumple, mi amor... Compañero", escribió la actriz en Instagram, súper enamorada de Echarri, el papá de sus hijos Morena y Julián.