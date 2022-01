La honestidad brutal de Julieta Ortega con Silvina Luna: "No me gustó nada cuando saliste con Iván Noble"

Con honestidad brutal y sin filtro, Julieta Ortega recordó el romance que Silvina Luna tuvo con su exmarido, Iván Noble, y sorprendió con una revelación en Flor de Equipo.

Todo comenzó cuando Florencia Peña advirtió que la hija de Palito Ortega tocaba temas en común con Luna, su panelista invitada. "¿Por qué ustedes tienen un pasado en común?", preguntó la conductora, pasando por alto la relación retro de Silvina con Noble.

Seria y sin vueltas, Julieta retrucó: "Ustedes tienen muy mala memoria. Estamos diciendo cosas que han salido en los medios". Y Silvina aclaró: "Se supo, por Iván (Noble). Fue hace muchos años".

"Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a Silvina y cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: 'Estuve con Silvina, ¡es divina!'", dijo Ortega. G-plus

Puesto en escena al cantante, Ortega miró a Luna y la sorprendió con un sincericidio: "Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a Silvina y cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: 'Estuve con Silvina Luna, ¡es divina! Tenías razón. Y él me dijo: '¿Viste? Yo te dije'".

JULIETA ORTEGA HABLÓ DE SU BUENA RELACIÓN CON IVÁN NOBLE

En 2009, tras siete años de amor, Julieta Ortega e Iván Noble le pusieron punto final a su matrimonio, pero el fruto de su relación, su hijo Benito, los mantiene unidos de por vida ¡y con en excelente trato!

"Me encanta la onda que tienen ustedes dos", le dijo Silvina a Julieta en Flor de Equipo. Y Ortega asintió: "Es que me separé hace mucho tiempo".