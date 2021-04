La honestidad brutal de Belu Lucius: “Hay un momento en el que querés regalar a tus hijos”

Antes de debutar en la TV de la mano de MasterCherf Celebrity, Belu Lucius se convirtió en una influencer en Instagram, donde la siguen millones de personas con las que comparte sus experiencias de vida. Este domingo en La peña de Morfi, ella volvió a hacer de las suyas que en ocasiones le surgen ganas de “regalar a sus hijos”, justo antes de que su conciencia le llame la atención por sus “pensamientos perversos”.

En la mesa del ciclo de Telefe, el humorista Pablo Fábregas señaló, con humor, que los hijos son “cosas sucias que conviven con vos”, en referencia a la cantidad de veces que hay que cambiarles los pañales de pequeños. “Los míos hay dos o tres momentos al día en que huelen muy mal. No te la careteo, está en las redes, y de hecho hay gente que me dice ‘veo tus historias y son excelentes anticonceptivos’. Lo ven y dicen ‘eso es todo lo que no quiero tener’”, señaló Belu antes de hacer gala de su propio reality familiar.

"En algún momento los querés regalar, pasa. Después te arrepentís de ese pensamiento perverso, decís ‘qué mala madre que soy’" G-plus

“Los amás. En algún momento los querés regalar, pasa. Después te arrepentís de ese pensamiento perverso, decís ‘qué mala madre que soy’ y a los cinco minutos estás pensando lo mismo porque se mandó ¿otra cagada el pibe”, agregó. “Necesitás huir. En este momento yo vine acá huyendo de mi casa. Estoy comienzo muy tranquila, comiendo y disfrutando y mirando a la gente a la cara”, concluyó Belu Lucius, aliviada de tener un momento de descanso.