La honestidad brutal de Analía Franchín sobre Alex Caniggia en MasterChef: "Antes me provocaba instintos violentos, ahora me da ternura"

Muchos se sorprendieron cuando Jorge Rial, después de haberse cruzado más de una vez con Alexander Caniggia, reveló que quiere que el mediático gane MasterChef Celebrity 2 (Telefe) porque se convirtió en su preferido.

Algo similar le pasó a Analía Franchín. A la comunicadora no le caía bien Alex, pero cambió de opinión cuando lo conoció un poco más gracias a su incorporación al certamen culinario. "Alex Caniggia me encanta. Nunca pensé que iba a decir esto, por eso nunca hay que decir nunca. Me provocaba instintos violentos, era una persona que me daban ganas de cachetear y de decirle ‘dale tarado, imbécil’, pero me mostró una cosa tan distinta que me da ternura”, reconoció en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y subrayó que siente que a Alex le falta cariño, contención: "Tiene una carencia de afecto tremenda. Es como un chico casi sin afectos, que necesita un mimo, una caricia, una palmadita, decirle ‘flaco, estás haciendo algo bueno’. Que no empiece a aflojar, que no se le empiecen a subir los humitos a la cabeza porque a veces veo que el jurado va perdiendo un poquito la paciencia con él”.

Antes de cerrar, sorprendió al compararlo con Ricardo Fort. ¿Por qué lo hace acordar a él? "Tiene un gran grupo de gente que lo adora, que lo idolatra, aunque esté denigrando al que tiene abajo, pero lo hace de un modo que la gente lo termina adorando”, cerró.

¡Le subió el pulgar!