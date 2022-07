La historia de amor de Alex Caniggia y Melody Luz, paso a paso: cómo nació y cómo siguen afuera de El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia y Melody Luz se conocieron en El Hotel de los Famosos donde formaron un gran romance lleno de adrenalina, turbulencias y varias peleas. Pero ante esto, el influencer y la bailarina siguen juntos fuera del programa viviendo su gran historia de amor.

EL ROMANCE ENTRE ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ, COMO INICIÓ

El Hotel de los Famosos, reality que se emite de lunes a viernes por El Trece, abrió sus puertas en marzo de 2022. Como era de esperarse, poco a poco nació el amor entre dos participantes. Alex Caniggia y Melody Luz iniciaron un romance con varias peleas y turbulencias.

Si bien Melody andaba atrás de Santiago, el cocinero del reality, no se dio y de allí en más apareció Alex para iniciar un nuevo romance. Los demás participantes manifestaron su bronca ya que ambos no dejan de tocarse pero a ellos esto no les importó.

En mayo, la bailarina y el influencer tuvieron el primer encuentro a solas cuando Melody lo invitó a pasar la noche en la suite máster después de obtener el beneficio por ser la ganadora de uno de los desafíos del reality.

Alex y Melody se instalaron en la suite y entre besos y caricias se dejaron llevar por la pasión en donde todo quedó registrado por una cámara, que grabó los poco disimulados movimientos de los participantes bajo las colchas.

ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ CONFIRMARON SU ROMANCE

Luego de su primer encuentro hot, anunciaron su noviazgo en El Hotel de los Famosos en donde la bailarina admitió que “pensamos seguir después del reality”. Así El Emperador y Melody le pusieron título a su relación.

Todo comenzó cuando el Chino Leunis les propuso una competencia de parejas para ganarse una cena romántica. El conductor destacó que el Emperador y la bailarina fueron los primeros en darle espacio al amor y quiso saber si el romance ya tenía título.

“Yo creo que hoy oficializamos”, adelantó Melody y acto seguido Alex confesó que “somos novios”. Ellos se besaron y todos amagaron con retirarse de la competencia, pero terminaron felicitándolos.

El conductor del reality preguntó con dudas si “¿es real o parte de la estrategia del juego?”, a lo que Melody expresó que “la idea no es ser novios por el reality. Yo espero que esto siga después”. Ambos aseguraron que se dio naturalmente y que están muy bien juntos.

CRISIS DE PAREJA ENTRE ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ

En julio, Majo Martino reingresó a El Hotel de los Famosos en calidad de huésped y durante su paso le reveló a Alex Caniggia que su novia Melody Luz había besado a Santiago Albornoz del Azar, el chef del reality.

Fiel a su estilo, la periodista preguntó “Alex, ¿vos estás enamorado”, a lo que el influencer respondió que “estoy muy enamorado, re enamorado”. Majo retrucó que “se nota que están enamorados de verdad, para que vos le hayas perdonado que se chapó con McGregor -el apodo que le pusieron al chef Santiago Albornoz del Azar- mientras estaba con vos... la verdad tenés que estar muy enamorado”.

Alex no estaba enterado de lo sucedido y comentó que “eso fue pasado”. Pero sin embargo, Caniggia no se quedó de brazos cruzados, encaró a Melody y ambos discutieron.

“Me contaron que cuando estabas conmigo estuviste con el cocinero”, le recriminó el participante a su novia, molesto por la información que recibió. Melody le comentó que “no estaba con él, no estuve, solo en una de las primeras suites me dijo: ‘¿Te puedo dar un pico de despedida? Y le dije: ‘¿Qué?’, le di un pico de despedida y después nunca más nada”.

“No estábamos de novios”, le repitió una y otra vez a Alex, quien no pudo ceder y reconoció: “Yo no te creo. Yo lo tengo que ver, y para verlo faltan muchos días”.

LA TIERNA RECONCILIACIÓN ENTRE ALEX Y MELODY

Luego de esa pequeña pelea, Alex y Melody se reconciliaron. Mientras ella estaba ocupada con la tarea de limpiar los baños, él se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. “Nos abrazamos y nos encerramos en el baño a tener... una charla bastante íntima, que la necesitábamos”, contó ella en backstage y, a continuación, se los vio besándose con pasión.

“Te amo, te amo mucho. Nunca te olvides de eso”, le dijo Melody al mediático a lo que Alex expresó que “sos hermosa enana”, “cada día más te amo, sos lo más bueno que hay”, le dijo la artista. “Por siempre voy a ser bueno. Y amarte, lo prometo. Ya lo sabés”, cerró él.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia manifestó en el backstage que “comenzamos de cero. Es un nuevo comienzo para la pareja. Viva el amor”.

Sobre los planes a futuro, que incluyen armar una familia, la bailarina fue sincera: “Lo hice porque no sentía lo mismo por vos que siento ahora. Quiero que estemos así, bien, mirando películas juntos… Teniendo bebés”. “¿Cómo?” Preguntó Alex un tanto sorprendido, pero solo sonrió y le dio un beso.

PLANES A FUTURO ENTRE ALEX CANNIGIA Y MELODY LUZ

Si bien las grabaciones del programa ya terminaron, todos los participantes ya están afuera del hotel, Alex y Melody siguen juntos y dedicándose mensajes a través de las redes sociales. El mediático subió una foto de ellos besándose y la frase de “te amo amore mío, te amo enana”.

Luego de leer que algunos periodistas los daban por separados, la bailarina se manifestó en redes y escribió que “mirá cómo mienten los medios. Primero el embarazo. Después el viaje al Sur (ya quisiera) y ahora separados. ¿Qué falta? A ver... tírenme data de mentiras posibles”, escribió la bailarina quien luego les dedicó unas fotos con su novio “para toda la gilada”.

En el magazine de Carmen Barbieri, Mañanísima, contaron que el cantante presentó a su novia, al parecer por zoom, a su familia. La presentadora comentó que Mariana Nannis la trató muy bien. “No sé si la vio por Zoom, pero parte de la familia ya la conoce. De hecho, cuando le preguntamos a Charlotte, ella nos dijo que no es celosa y que si el hermano es feliz, para ella está todo bien”.

Según contó Alex en el reality, el mediático viajará a Europa a fines de julio un mes con sus amigos y allí fue donde le hizo una romántica propuesta a Melody invitándola a su viaje. “Me la llevo de una”, comentó Caniggia.